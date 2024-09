Hockey, SSD Unime sfida la Polisportiva Galatea di Catania per il primato

StrettoWeb

Scontro diretto tra prime in classifica quello che domani (ore 10.30), sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, vedrà di fronte SSD UniMe e Polisportiva Galatea di Catania, per il secondo turno della Coppa Federale. Gara che mette in palio i punti per la testa della classifica e che, sicuramente, si prospetta interessante, con entrambe le formazioni in campo che proveranno a non interrompere la marcia vincente dell’esordio in Coppa. I messinesi allenati da coach Spignolo dopo il felice e confortante debutto casalingo con la PGS Don Bosco Barcellona, cercheranno di ripetersi anche domenica contro la forte squadra etnea di Francesco Richichi, team di A2 che parte decisamente con il favore del pronostico. La concentrazione del gruppo è tutta rivolta a questo importante confronto con i catanesi, contro avversari che, al pari di Malluzzo e compagni, hanno iniziato come meglio non potevano superando l’HC Ragusa nel primo turno.

In casa Unime serenità e concentrazione altissima: a parte la tranquillità e la soddisfazione per la prima affermazione incamerata, l’allenatore peloritano potrà tornare a fare affidamento anche sul talentuoso Antonio Soraci (fuori causa nell’ultimo impegno per infortunio). “L’entusiasmo è innegabile – cosi il coach degli universitari – il primo posto in classifica, anche se dopo appena una partita, ci riempie di positività ma rimaniamo con i piedi per terra, con l’obiettivo di conquistare sempre più fiducia in noi stessi. Abbiamo una squadra molto giovane e, quindi, esaltarsi è facile ma scivolare lo è ancora di più. Dobbiamo continuare a giocare con grande umiltà e determinazione, senza voli pindarici. Partita dopo partita, puntando a fare bene ed a crescere ancora”.

Roster al gran completo per il big-match, ecco i 18 convocati: Francesco Raffa, Francesco Donato, Suresh Yadev, Gerardo Ragonese, Danile Intersimone, Salvatore Auditore, Daniele Romano, Luca Provenzale, Michele Malluzzo, Cristian Visalli, Davide Visalli, Giacomo Manganaro, Pietro lo Presti, Cristian La Maestra, Antonio Soraci, Gabriele Raffa, Francesco Barone, Gabriele Surace. All. Giacomo Spignolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.