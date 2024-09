Governo: Furfaro (Pd) a Meloni, ‘Feijòo a Chigi? Non è dependance sede Fdi’

StrettoWeb

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Palazzo Chigi non è la dependance di via della Scrofa: se Meloni vuole incontrare Alberto Feijòo come leader del partito dei conservatori deve farlo nelle sedi di partito. C?è una continua confusione dei piani e non va bene: le istituzioni non sono né a disposizione del partito né della famiglia. Tantomeno delle battaglie di un partito?. Così il deputato democratico, Marco Furfaro, commenta la notizia dell?incontro a Palazzo Chigi tra Meloni ?in veste di leader di Fratelli d?Italia? e il presidente del Partidp Popular spagnolo, Feijòo.

