Governo: Borghi (Iv), ‘Crosetto-Mantovano questione seria, serve chiarezza’

StrettoWeb

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Secondo la stampa, il ministro Crosetto ora minaccerebbe le dimissioni dopo gli attacchi sulla sua testimonianza con Cantone, dopo le vicende dei suoi rapporti con l?Aise e la nota di Mantovano. E? una questione seria, e non vogliamo scendere sul piano della politica politicante o del gioco degli specchi, soprattutto in un giorno come questo in cui l?Italia in sede istituzionale si sta isolando dai propri alleati sulla vicenda degli aiuti all?Ucraina. Però una cosa la chiediamo, al ministro interessato e alla Premier: chiarezza sull?intera vicenda. Perché gli apparati di sicurezza non possono essere mantenuti sotto tensione istituzionale, né tantomeno usati per giochi di sponda”. Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva e membro del Copasir.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.