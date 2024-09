StrettoWeb

“Un nuovo percorso europeo, da vivere insieme! Comincia il mio impegno come Europarlamentare, un viaggio ricco di grandi sfide e straordinarie opportunità, che da oggi vivremo insieme sui miei canali social. Seguimi sulle pagine Facebook e Instagram per rimanere aggiornato sulle mie attività al Parlamento Europeo, sulle opportunità per la Calabria e il Sud”. E’ questa la comunicazione di Giusi Princi relativamente al suo nuovo ingresso sui social.

Ecco le pagine ufficiali:

