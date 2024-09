Gioia Tauro: conclusa con successo al porto l’attività di addestramento a favore degli equipaggi delle navi MSC

StrettoWeb

Nei giorni scorsi si è svolta con successo nel porto di Gioia Tauro un’importante attività di training, proposta da MSC, a favore degli equipaggi delle proprie navi con la simulazione di tentativi di rimorchio/traino di navi in avaria.

Prima dell’inizio delle operazioni, il Comandante della Capitaneria di porto, C.F. (CP) Martino Rendina, valutando positivamente l’iniziativa nel contesto generale della gestione delle eventuali emergenze portuali, ha convocato apposite riunioni tecniche con i rappresentanti dei servizi tecnico nautici del porto gioiese, i Comandanti delle navi interessate ed i responsabili di manovra dei mezzi nautici specializzati impiegati nell’attività di training.

Sotto l’attenta supervisione dell’Autorità marittima gli operatori hanno portato a termine con successo le procedure operative consistenti nel collegamento del cavo di traino dal rimorchiatore alle navi in avaria. Con l’occasione è stato possibile testare la capacità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli operatori, nonché il consolidamento delle procedure standard per far fronte alle emergenze di sicurezza in mare.

Per l’espletamento delle operazioni di rimorchio/traino è stato utilizzato il rimorchiatore MSC DRAGON ed alcune navi MSC presenti in banchina. L’attività di addestramento è continuata anche nelle acque antistanti il porto con il coinvolgimento della portacontainer MSC REGULUS, con la quale è stato simulato un aggancio del supply vessel per rimorchio d’altura anche in condizioni meteo-marine non favorevoli.

Nel corso dell’attività di training sono state comunque garantite le ordinarie manovre di entrata ed uscita dal porto e lo svolgimento regolare delle operazioni commerciali.

Il Comandante Raffaele Porzio, Senior Vice President Operations per MSC Mediterranean Shipping Company SA, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’esito del training, in cui abbiamo riscontrato una proficua collaborazione di tutto il personale impiegato. Ringraziamo la Capitaneria di porto, il servizio di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio, l’Agenzia marittima Calabria Shipping guidata dal raccomandatario marittimo Dott. Michele Mumoli e tutti gli attori coinvolti in quest’importante operazione volta a garantire la corretta esecuzione di tutte le procedure previste nei casi di rimorchio di una nave in avaria”.

