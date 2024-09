Giochi: Rosato (Az), ‘senza mancherebbero 12 mld all’erario’

StrettoWeb

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Chi dice che si dovrebbe chiudere il gioco legale dovrebbe anche dire dove si possono trovare i 12 miliardi che attualmente l?Erario ne ricava. Regolamentazione del gioco on line è stato sicuramente più semplice, anche perché tocca aspetti meno critici. Quella del gioco fisico, invece, comporta un problema: tutti i partiti si sono espressi su questo argomento con parole di tutti i tipi. Bisogna togliere l?ipocrisia della politica riguardo questi argomenti e ammettere che tutti questi interventi sulle distanze e gli orari sono del tutto inutili e meno efficaci dei pannicelli caldi. Perché un giocatore patologico non si preoccupa di spostarsi di 700 metri per andare a giocare. C?è bisogno di un riordino che salvaguardi il sistema Paese. Ne abbiamo discusso per anni, in convegni e in Commissioni. L?unico ostacolo, adesso, è politico”. Così Ettore Rosato, deputato di Azione, intervenendo al Forum Acadi 2024, presieduto da Geronimo Cardia, in occasione del quale è in corso la presentazione del Bilancio di sostenibilità del comparto.

