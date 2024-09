Gigi Miseferi racconta Giacomo Battaglia: testimonianze e aneddoti dell’artista reggino | VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta nella giornata di venerdì 27 settembre la conversazione avente come tema “Gigi Miseferi racconta Giacomo Battaglia” a cura del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. Il nuovo incontro, predisposto dal sodalizio culturale organizzatore, ha registrato i saluti di Antonino Megali (Vicepresidente dell’Associazione reggina), la presenza di Gigi Miseferi, intervistato da Gianni Aiello (Presidente del sodalizio organizzatore). Il gradito ospite, compagno di scena ed amico di sempre di Giacomo Battaglia, nel corso della conversazione ne ha ricordato le doti umane ed artistiche.

La storia e il percorso del duo

Giacomo Battaglia & Gigi Miseferi nascono a Reggio Calabria rispettivamente il 27 gennaio 1965 e il 30 aprile 1966. Attori, cabarettisti, imitatori e autori. Provenienti dalla Compagnia del Bagaglino di Roma, con la quale hanno ottenuto numerosi Telegatti come “migliore trasmissione”, l’ultimo dei quali il Telegatto speciale 2007 per i 20 anni in TV della Compagnia. Prendono parte a tutte le trasmissioni televisive in diretta dal Salone Margherita di Roma a partire dal 1990 in Rai con “Crème Caramel” fino all’ultima produzione su Canale 5,“Bellissima”.

Il debutto sulla TV nazionale di Giacomo Battaglia & Gigi Miseferi risale all’estate del 1990 come concorrenti al 1° Campionato per imitatori “Stasera mi butto” su Rai 2, arrivando in finale ed approdando alla corte di Pier Francesco Pingitore che li vuole alla Compagnia del Bagaglino di Roma con la quale sono protagonisti dei seguenti in diversi e riuscitissimi spettacoli televisivi. Sempre con la Compagnia del Bagaglino, sul palcoscenico del Salone Margherita di Roma, hanno preso parte ai seguenti spettacoli teatrali: 1990/91 “Troppa trippa” – 1991 “Creme cabaret” – 1991/92 “Patapumfete” – 1992 “Passata la festa” – 1992/93 “Tangent insinct” – 1997/98 “Bertoldo Bertoldino e Bertinotti”.

Nel 1993/94 sono stati autori, registi e interpreti dello spettacolo di varietà dal titolo “Jurassic pac” che hanno portato in tour. Da quel momento una serie di esperienze sempre nelle vesti di autori e registi oltre che da interpreti. Nel 1996/97 in tour con “Buon pro vi faccia”, segue sempre nel 1997 il debutto nel mondo del teatro classico con la commedia greca “Le nuvole” di Aristofane al fianco di Oreste Lionello. Nel 1998 la loro prima esperienza all’estero, in Canada, con lo spettacolo “Mediterroni”, che li porta ad avere un incontro con gli studenti del Drama Center di Toronto in Canada, sul tema “La mimica come linguaggio universale”. Nell’estate del 1998 sono ancora autori, registi ed interpreti del Varietà “Viaggio mediterraneo” con Oreste Lionello.

Tra il 1999/2000 ottengono un grande successo rimanendo oltre due mesi in cartellone nello storico teatro La Chanson di Roma con lo spettacolo di cabaret “Informazione gratuita”. Nel 2001 sono in tour con “Grandi fratelli” e nel 2002 portano in scena “I telebani” sempre in qualità di autori, interpreti e registi. Nel dicembre del 2004 si cimentano in una vera e propria prova d’attore nella commedia di prosa “Emigranti” del grande autore polacco contemporaneo Slavomir Mrozek, per la regia di Geppy Gleijeses, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica, tanto che lo spettacolo li ha visti in tournée nel 2005; tournée conclusa con 15 giorni di repliche al teatro Delle Muse di Roma ed altrettante tenutesi al teatro dell’Arte di Milano tra marzo e aprile 2006.

Giacomo Battaglia & Gigi Miseferi in quegli anni sono sempre presenti in TV, oltre che con il Bagaglino, anche come protagonisti di altre produzioni televisive, tra le quali ricordiamo: 1994/95 su TMC “Galagoal” autori e interpreti della rubrica “La Cassazione della Domenica” – 1996 TMC-Videomusic “Aria fresca” – 1996 RAIUNO “Su le mani” – 2001/2002 arrivano a RAI INTERNATIONAL e RAIDUE con il Talk Show “Brava gente”, tra il 2002/2003 su RAI INTERNATIONAL con “LA GRANDE GIOSTRA DEI GOL” , nell’estate del 2003 su RAIDUE “Un disco per l’estate” tra il 2003/2004 ancora su RAI INTERNATIONAL con “LA GRANDE GIOSTRA DEI GOL”, nell’estate del 2004 su RAITRE “26° GIROFESTIVAL” 12 puntate autori e conduttori e nel 2005 ancora su RAITRE il “27° GIROFESTIVAL”, sempre nel 2005 autori e conduttori dello “Show Game” nella trasmissione “La regata di Ulisse”su RAI INTERNATIONAL.

Per quanto riguarda il cinema e la Fiction, ricordiamo le loro partecipazioni al film per il cinema “Gole ruggenti” nel 1992, regia di Pier Francesco Pingitore e nel 1999 nella fiction per CANALE 5 “Villa Ada” sempre per la regia di Pier Francesco Pingitore. Una parentesi radiofonica nel 1998 su RADIOUNO con “Le Maschere d’Italia” in cui danno voce alle maschere più popolari della commedia dell’arte. Tra le apparizioni più importanti in qualità di ospiti segnaliamo: su RAIUNO a “Torno sabato…e tre” la Lotteria Italia, “Casa RAIUNO”, “Una giornata particolare” con Milly Carlucci, “DOMENICA IN”, “LINEA VERDE” e ripetutamente a “UNO MATTINA”.

Su RAIDUE li vediamo frequentemente a “QUELLI CHE IL CALCIO” inviati come tifosi della Reggina, “La Domenica Sportiva”, “Destinazione Sanremo” con Pippo Baudo. Su Canale 5 ospiti a “Questa Domenica”. Su LA7 presenti assiduamente al “Processo di Biscardi” in cui nell’edizione 2005/2006 hanno cantato la Sigla iniziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.