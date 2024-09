Il giallo sulla morte di Matacena e della madre su Rai3 a “Chi l’ha visto?”

StrettoWeb

Amedeo Matacena e la madre non sono morti per cause naturali, ma sono stati uccisi? La procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo e indagato l’ultima moglie dell’ex deputato di Forza Italia, che era stato intervistato a Dubai dall’inviata Chiara Cazzaniga. Se ne parla a ”Chi l’ha visto?’‘, in diretta mercoledì 18 settembre alle 21.20 su Rai 3 con Federica Sciarelli.

