Gerardina Trovato a Messina, che emozione al Giardino Corallo

Messina ha accolto calorosamente la cantautrice siciliana Gerardina Trovato con l’appuntamento di ieri sera in un Giardino Corallo gremito di persone. Lo spettacolo ha proposto una alternanza di musica e divertimento con la partecipazione degli artisti Loredana Scalia, Carlo Kanera, Denny Napoli e Sasà Taibi, nella veste quest’ultimo anche di conduttore della serata insieme a Teresa Impollonia.

Finocchiaro: “serata bellissima”

“Una serata bella …. anzi bellissima … avrebbe detto qualcuno, davvero emozionante. Si perché a volte la frenesia della vita ci fa perdere di vista che avremmo necessità di qualche momento di riflessione in più che ci aiuterebbe certamente a rimanere umani … e ci guadagneremmo tutti.

Gerardina Trovato ha toccato i cuori di tutti noi, ha dimostrato una sensibilità incredibile e una forza e una determinazione che lasciano ben sperare per il suo nuovo percorso discografico. Ma la vera sorpresa è stata il pubblico, grandioso, un pubblico invidiabile, partecipativo, che ha accolto l’artista tra le “sue braccia” coccolandola e stringendola a se per tutta la serata, cantando ogni pezzo insieme a lei”, è quanto afferma l’assessore Massimo Finocchiaro.

