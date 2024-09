Gallico, un quartiere rischia l’isolamento. I cittadini scrivono al Sindaco: “si realizzi un cavalcavia”

StrettoWeb

“Egr. Signor Sindaco, i cittadini di Gallico Superiore e, in particolare, i residenti del Quartiere denominato Pietra della Zita e delle aree limitrofe, da tempo, posto che la chiusura al traffico veicolare di quella porzione del greto del torrente Scaccioti che, come documentato dall’immagine allegata, interrompe la continuità dei via Anita Garibaldi e costringe a percorsi decisamente più lunghi e scomodi, si trovano di fatto parzialmente collocati ai margini del contesto urbano, con significative ricadute anche sulle attività economiche presenti nel territorio in questione”. E’ questo il contenuto di una lettera che i residenti del quartiere di Gallico Superiore hanno scritto e inviato al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Pertanto, come già in passato prospettato, i sottoscritti chiedono la realizzazione di un cavalcavia che, rimuovendo l’ostacolo rappresentato dal torrente in questione ripristini la continuità di della via Anita Garibaldi e consenta, conseguentemente, un collegamento più agevole con i quartieri confinanti, anche avvalendosi del servizio di trasporto pubblico gestito dall’ATAM”, si legge ancora. “Nel ringraziare per l’attenzione di cui sarà certamente oggetto la presente segnalazione e confidando in un positivo e fattivo riscontro, i sottoscritti porgono distinti saluti”, si chiude la missiva.

