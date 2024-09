G7: Lollobrigida, ‘Bonelli? Non so se gli africani si farebbero rappresentare da lui…’

StrettoWeb

Siracusa, 24 set. (Adnkronos) – “Non ho idea se c’è un gran bisogno di replicare a Bonelli. Io saluto il collega, se vuole qui” al G7 di Siracusa “troverà 11 governi africani. Non so se gli africani si farebbero rappresentare da Bonelli, a me non risulta…”. Così, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida replica a distanza al portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e sinistra, Angelo Bonelli. Che nei giorni scorsi aveva commentato così le parole di Lollobrigida all’inaugurazione di Divinazione Expo 24 a Siracusa: “Il ministro dell?Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha detto che dobbiamo tornare a essere un tutt’uno con l’Africa, ma senza gli africani evidentemente, considerate le politiche del suo governo, a partire dai migranti e dal Piano Mattei”.Oggi la replica di Lollobrigida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.