Futura, ghiotto appuntamento di Coppa: parte l’Under 23, si inizia a Messina

StrettoWeb

Sabato 21 settembre, in pieno clima di precampionato, la Futura varca lo stretto alla volta di Messina. Dopo il test amichevole che ha visto scendere in campo la prima squadra giallo-blu contro i giallo-rossi, team militante in Serie A2, questa volta è tempo di gara ufficiale. La sfida riguarda la Coppa di categoria Under 23. La formazione guidata da Mister Francesco De Stefano, allenatore campione regionale Under 19, lancia la sfida al Messina.

Si giocherà in trasferta sul campo dei peloritani alle ore 16 del sabato. Sfida ad eliminazione diretta. La Futura potrà vantare sui nuovi innesti Melito, Scalavino, Torino, Venuto e Ramondino, il condottiero, il Capitano Andrea Falcone, classe 2002, e tutto il gruppo Under 19 campione di Calabria, dai fratelli Squillaci passando per Francesco Labate e non solo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.