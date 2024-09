Futsal, Coppa Divisione Under 23: il Polistena “distrugge” l’Ecosistem Lamezia 11-0

StrettoWeb

Esordio amaro in Coppa Divisione per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che incassa una pesante sconfitta per 11-0 contro i padroni di casa del Polistena. Un risultato che, seppur severo, trova diverse attenuanti, legate soprattutto alla situazione precaria che il club Orange sta vivendo sul fronte degli allenamenti e delle strutture. La squadra lametina si è presentata – nonostante la competizione fosse destinata agli under 23 – con un roster composto esclusivamente da calcettisti Under-17 e under-19, i quali non hanno potuto seguire una preparazione adeguata in vista dell’incontro, svolgendo insieme un solo allenamento.

Nonostante lo score finale sia molto ampio, il team Orange ha tenuto botta riuscendo a chiudere il primo tempo sul parziale di 1-0, subendo gli altri gol nel secondo tempo complice un calo importante fisico dovuto alla mancanza di allenamenti. La principale causa della debacle è stata infatti la mancanza di strutture d’allenamento idonee nella città di Lamezia Terme, un problema che ha fortemente penalizzato il club, impedendogli di sostenere un ciclo di preparazione regolare per un impegno così importante.

“Senza strutture adeguate, è impossibile programmare una stagione competitiva e raggiungere traguardi di rilievo” ha dichiarato la dirigenza dell’Ecosistem Lamezia Soccer. “La mancanza di spazi in cui allenarsi regolarmente è una problematica che danneggia non solo il nostro club, ma anche l’immagine della città. Questa situazione compromette il lavoro di club che, come il nostro, hanno portato alla ribalta della Serie A il nome della città di Lamezia Terme, un traguardo che senza il supporto di infrastrutture adeguate rischia di essere vanificato”.

Nonostante le difficoltà, il club ha espresso fiducia nei giovani talenti scesi in campo, sottolineando come questo esordio, per quanto deludente sul piano del risultato, rappresenti comunque un’opportunità di crescita e di esperienza per i ragazzi coinvolti. Tuttavia, “la dirigenza chiede un intervento urgente da parte delle istituzioni locali per garantire alla squadra spazi di allenamento all’altezza delle competizioni nazionali che l’Ecosistem Lamezia Soccer affronta. La stagione è ancora lunga, ma è evidente che senza una soluzione al problema delle strutture sportive, il cammino della squadra sarà tutto in salita”, si legge in una nota della società.

