Francia: Gozi, ‘Barnier scelta di assoluto valore politico e umano’

StrettoWeb

Roma, 5 set. (Adnkronos) – ?Complimenti a Michel Barnier per la nomina a primo ministro: persona di assoluto valore politico e umano, un amico con il quale ho sempre lavorato molto bene nel corso degli ultimi vent?anni, alla Commissione europea, con il governo Italiano e a Parigi?. Lo afferma l?eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew.

?Quello che attende Barnier – continua Gozi, eletto in Francia con la lista Besoin d?Europe – è un compito difficile, ma se c?è qualcuno capace di costruire e allargare il consenso intorno a sé, per aiutare la democrazia francese a uscire dalle difficoltà attuali, questo è proprio lui?.

?Bene dunque ha fatto il presidente Macron ad affidargli l?incarico, dopo che diverse altre personalità, anche di sinistra, a cominciare da Bernard Cazeneuve, erano state bocciate proprio dal Partito socialista. Ora le forze politiche devono assumersi tutte le loro responsabilità e cominciare a lavorare insieme?, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.