Reggio Calabria, “Un flop firmato Estate Reggina”: la lettera di una cittadina delusa

“Consapevole che la città di Reggio Calabria versa in serie e gravi problematiche che si susseguono da parecchio tempo e che lasciano basiti tutti i cittadini ormai stanchi del degrado che circonda una tra le più belle città italiane, non si può non menzionare la serata conclusiva del ‘Cilea Liric e Classic Music Festival’ che si è svolta il 28 Agosto scorso, con condizioni metereologiche avverse, costringendo sia gli artisti a suonare in situazioni precarie dal punto di vista tecnico, sia il pubblico che, pur di prendere parte ad una tra le più belle serate del festival, era immerso con le caviglie in una pozzanghera che il buon Zeus ha deciso di creare quasi come una manifestazione divina dell’incapacità umana di gestire una città. (Se si è creta una pozzanghera di quella portata un problema strutturale ci sarà!)”. Comincia così la lunga e dura lettera di una lettrice di Reggio Calabria, Anna Briganti, rivolta all’Amministrazione e all’organizzazione dell’evento sopracitato. Cittadina che, nell’oggetto della mail, si dice “delusa”.

“La totale assenza delle istituzioni a codesto evento, non ha fatto altro che sottolineare, per l’ennesima volta, la non curanza di come vengano gestiti i soldi spesi e dati alle associazioni per l’organizzazione di questi eventi. Assente il sindaco, che, a mio parere, avrebbe dovuto presenziare alla serata conclusiva stando anche lui, con i piedi nell’acqua così come hanno fatto i cittadini. A rendere il tutto ancora più teatrale, se cosi si può dire, è stato l’intervento sul palco del direttore artistico Alessandro Tirotta che, con fare da saltimbanco, ha proferito parole inurbane come: ‘concerto bagnato’ riferendosi non solo all’acqua che circondava la bellissima Arena dello Stretto (povera Athena Promachos) ma anche al direttore d’orchestra Alessandro Bagnato (egregio nell’aver gestito una serata del genere con professionalità ed eleganza) ed al regista Claudio Bagnato”.

“A fine serata il direttore d’orchestra Alessandro Bagnato, da grande professionista ha ringraziato tutti coloro coinvolti nell’organizzazione, invitando il Tirotta e Gigi Misefari a salire sul palco. La magra figura che hanno fatto quest’ultimi, nel non presentarsi, ha lasciato la platea senza parole (qualcuno le ha avute ma, seppur sensate, non è il caso di riportarle) denotando la pessima educazione nei confronti non solo di chi li ha ufficialmente invitati, ma anche verso un pubblico che, pur di assistere ad un meraviglioso spettacolo che non ha avuto l’adeguata visibilità, è stato tutto il tempo nell’acqua”.

“Concludo dicendo che: questi accadimenti riflettono la cattiva gestione dell’amministrazione ad affidare eventi a chi non riesce a portarli a termine con la dovuta competenza e che il popolo reggino ha sete di rivalsa in quanto stanco di assistere a questi strafalcioni che si sommano ad altri ancora più gravi. Il mio plauso va al Maestro Alessandro Bagnato che ha diretto l’orchestra del Teatro F. Cilea, egregiamente, al mezzosoprano Maria Cristina Larizza con la sua bellissima voce, a Stefano Caccamo con la sua emozionante armonica ed agli artisti tutti. Per ultimi, ma non per importanza complimenti alla regia nelle vesti di Claudio Bagnato, ai fonici ed ai tecnici che hanno reso possibile l’impossibile. Show must go on, è la speranza di tutti per un prossimo, imminente futuro”, si chiude la dura lettera.

