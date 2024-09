Fiumedinisi: operaio rimane infilzato all’addome in un cantiere

StrettoWeb

Un ennesimo incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Fiumedinisi in provincia di Messina. Un operaio edile è rimasto ferito mentre lavorava in un cantiere per la costruzione di un hotel. Secondo le prime informazioni, il malcapitato, un 46enne di Messina, è rimasto infilzato all’addome da un pezzo di legno, che gli ha provocato una profonda ferita. L’operaio è stato soccorso dal 118 e trasportato a Messina ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

