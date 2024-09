Fitwalking Costa Viola e Costa degli Dei, Aspromonte Trails alle torri di Briatico e Joppolo

StrettoWeb

Da Torre in Torre. Lasciata Bagnara Calabra con la Torre Aragonese di Rocchi Ruggiero, il giorno 15 settembre sarà la volta di Briatico e della sua Torre la Rocchetta, mentre il giorno 22 di Joppolo e della Torre di Parnaso. Coincidenza, o il caso vuole, che tutta la Costa Viola e la Costa degli Dei siano dislocate in una continuità di antichissime Torri difensive.

Briatico, nota per la sua vastità di territorio fertile, ricco di storia, archeologia e per i suoi panorami mozzafiato, per le peschiere, per i tonni scolpiti nella roccia di origine romana, per l’antichissimo mulino ad acqua della Rocchetta, per la lavorazione della canna da zucchero, per la coltivazione della cipolla di Tropea e tanto altro ancora, ci ospiterà come Associazione Sportiva Dilettantistica Aspromonte Trails per la 4ª tappa del tour Fitwalking della Costa Viola e Costa degli Dei, evento di camminata sportiva in modalità didattica. L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione tramite whatsapp al 3396594788. Per un viaggio confortevole, sicuro e sostenibile viaggia in treno, la stazione si trova a poche centinaia di metri.

