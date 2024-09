Fi: Polidori riunisce Azzurro Donna, condivisione esperienze e progetti futuri

StrettoWeb

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “In vista della ripresa dell?attività e dei numerosi impegni autunnali che vedranno protagonista Forza Italia, il Segretario nazionale di Azzurro Donna, Catia Polidori, ha riunito le responsabili regionali e le elette azzurre attive nel movimento femminile. Oltre centocinquanta amministratrici, tra sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, di ogni parte d?Italia si sono confrontate per tre ore sui temi cari ad Azzurro Donna, condividendo esperienze e mettendo in comune progetti futuri. All?incontro ha preso parte anche il Responsabile nazionale del Settore Enti Locali e capogruppo di FI in Senato, Maurizio Gasparri”. Si legge in una nota.

?Presiedere la riunione ed ascoltare l?entusiasmo delle azzurre di tutta Italia è stata la conferma che Azzurro Donna – sottolinea la segretaria Catia Polidori- il movimento femminile di Forza Italia, rivitalizzato grazie ad una delle infinite intuizioni geniali del Presidente Berlusconi – è vivo, attivo ed esercita una forza di attrazione che lo porta a crescere e ad arricchirsi del contributo di donne impegnate in ogni settore del vivere civile e politico; madri, professioniste, docenti, imprenditrici a cui sta a cuore la crescita del proprio partito, Forza Italia, alla quale contribuiscono occupandosi particolarmente di politiche femminili. Donne ricche di spirito di iniziativa, affermatesi grazie ai loro meriti e desiderose di aiutare altre donne a realizzarsi. Sono orgogliosa del percorso avviato in anni non facili insieme a poche donne, ora amiche, e proseguito con loro e con sempre nuovi ingressi. Il mio grazie va a ciascuna di loro ed al Segretario nazionale Antonio Tajani, che non ci ha mai fatto mancare attenzione e sostegno?.

