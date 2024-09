Fi: Ferrante vede responsabili regionali tesseramento, ‘avanti con mobilitazione’

StrettoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Questa mattina il responsabile nazionale adesioni di Forza Italia, il deputato e sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, insieme al responsabile organizzazione Francesco Battistoni, ha incontrato i referenti regionali delle adesioni presso la sede del partito. Alla luce dello “straordinario successo del tesseramento dello scorso anno”, si legge in una nota, “che ha consentito a Forza Italia di superare quota 110mila iscritti, durante la riunione si è fatto il punto sulle iniziative in corso per la campagna di adesioni 2024 che nei mesi scorsi ha già previsto diversi weekend dedicati al tesseramento”.

A tal proposito, si è discussa “l?ipotesi di organizzare nelle prossime settimane nuove giornate per le adesioni”. L’obiettivo, come indicato dal segretario nazionale Antonio Tajani, è “proseguire con la mobilitazione sui territori per rafforzare le adesioni al partito in vista delle prossime sfide elettorali e della stagione congressuale che si svolgerà nei prossimi mesi, con le assise cittadine chiamate a eleggere i nuovi dirigenti locali di Forza Italia, consolidando così la fase di crescita, partecipazione dal basso e radicamento del movimento azzurro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.