Fi: dal 6 all’8 settembre a Bellaria ‘Azzurra Libertà’, festa giovani azzurri

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “‘Azzurra Libertà ? Sognare in Grande’, la festa nazionale dei Giovani di Forza Italia, si terrà a Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini, il 6, 7 e 8 settembre. Tre giorni di incontri, tavole rotonde e dibattiti in cui i giovani saranno assoluti protagonisti e avranno l?opportunità di confrontarsi con tutta la classe dirigente del partito”. Si legge in una nota.

“All?evento, infatti, interverranno i ministri, i sottosegretari, i presidenti di regione, i parlamentari e gli europarlamentari di Forza Italia – oltre a diversi ospiti esterni di altissimo profilo – sui temi più importanti dell?attività politica che riguardano, in particolare, le nuove generazioni e il futuro del Paese: dall?ambiente allo sport, dall?innovazione tecnologica e infrastrutturale all?intelligenza artificiale, senza dimenticare uno sguardo all?Europa e al contesto internazionale, con un focus sulle elezioni americane. Si parlerà, poi, di ‘Libertà’, il faro che da sempre guida l’azione politica di Forza Italia. Il movimento azzurro ha sempre dato grande importanza alla valorizzazione delle nuove generazioni: l?appuntamento di Bellaria sarà quindi anche l?occasione per dimostrare la vitalità del movimento giovanile e del partito, oltre alla validità delle proposte e alla conferma della identità liberale e riformista della grande forza moderata, pilastro del centrodestra. Il villaggio di Azzurra Libertà 2024 sarà situato in via Alfonso Pinzon 227, sulla spiaggia, a fianco dello spazio eventi Beky Bay”.

