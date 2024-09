Festival del Peperoncino, la madrina d’eccezione e il programma dell’evento a Diamante

StrettoWeb

Al via a Diamante la trentaduesima edizione del Peperoncino Festival, quest’anno in programma dall’11 al 15 settembre. L’edizione 2024 conferma la sua tradizionale formula con gastronomia, arte e cultura in salsa piccante, proponendo una declinazione completa del concetto di “piccante”.

Il primo appuntamento è domani alle 19 in piazza Municipio, dove il Sindaco Achille Ordine consegnerà le chiavi della città a Re Peperoncino. Dopo i saluti istituzionali, la madrina del Festival, Anna Safroncik, spegnerà le 32 candeline della torta della pasticceria Biancaneve. Il direttore artistico Enzo Monaco non ha dubbi: “Sarà anche quest’anno un grande Festival e non era scontato”. Cinque le mostre in programma, tra cui “Cento volte capsicum”, con varietà di peperoncini da tutto il mondo; la mostra fotografica “Marilyn, naturalmente piccante”, dedicata alla grande attrice scomparsa; la mostra fotografica “Le torri di Calabria Citra nella marina di ponente”; i disegni di Giovanni Zancolò; e “Risate piccanti”, con disegni satirici di artisti internazionali. Ci saranno cinque show cooking al giorno, con due eventi principali: “Calabria in tavola”, dedicato ai prodotti dei Gal di Calabria, e il “Teatro del cibo”, con Andy Luotto.

Il Premio “Principe Gourmet” sarà assegnato allo chef Peppe Guida, premiato da Alfonso Iaccarino. Per la musica, verrà conferito il riconoscimento “Peperoncino alla carriera” a Edoardo Vianello. Si esibiranno anche gli Anonimi Armonisti, finalisti del programma Rai “Dalla strada al palco 2024”, Peppe Voltarelli, Mimmo Cavallaro, Renanera e altri, con un omaggio speciale “Ricordando Carosone”. Il momento clou della festa sarà la finale del “Campionato italiano mangiatori di peperoncino”, che si terrà sabato sera in piazza Municipio. Dieci partecipanti provenienti da tutta Italia cercheranno di battere il record di Arturo Rencricca, che in mezz’ora ha ingerito 1.040 grammi di peperoncino. Non mancheranno le “iniziative classiche” che hanno reso famoso il Festival, come il Campionato italiano di Satira “Vignette sul ring”, con Gianfranco Tartaglia in arte Passepartout e i Raggi Fotonici. Sul lungomare, a picco sulla scogliera, la mostra-mercato “Mangiare Mediterraneo” offrirà mille leccornie dolci e piccanti, con le più importanti “novità infuocate”. Lungo il fiume ci sarà l’area food, con i grandi ristoranti di Enzo Barbieri e Palmino Raffo, pizzerie e paninoteche di prestigio, e tanta birra Dreher.

Giovedì sarà la giornata di “Sguardi nell’universo”, con visioni gratuite al telescopio. Per “Argomenti pic”, nel salotto di Radio Azzurra, ci saranno convegni e dibattiti su argomenti di attualità. Tra i libri in anteprima, la presentazione di “Ippolito Cavalcanti il duca gastronomo” di Enzo Monaco, edito da Rubbettino.

Infine, per le vie del paese, si terrà la “Rassegna internazionale di teatro di strada” con artisti internazionali e il “Tarantella Fest”. A conclusione, lo spettacolo pirotecnico “Mortai dal mare”.

