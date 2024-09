Emergenza idrica a Messina, sospesa l’erogazione dell’acqua in varie zone

StrettoWeb

Intervento urgente dei tecnici per eseguire una riparazione nella camera di manovra del Serbatoio “Corsari” a Messina. Per questo, l’erogazione idrica attraverso la rete resta sospesa sino al completamento delle operazioni di ripristino dell’impianto e di riempimento del serbatoio che dovrebbero concludersi in nottata. Le aree servite dal Serbatoio Corsari sono: Spartà, Piano Torre, Calamona, S. Saba, Contrada Ziino, Contrada Mezzacampa, Acqualadrone.

A tutte le zone interessate dallo stop della distribuzione idrica verrà garantito il supporto mediante autobotti e i mezzi di protezione civile della struttura di coordinamento del Comune di Messina, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che è raggiungibile al numero unico 090-22866.

