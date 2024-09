Emergenza idrica a Messina, mercoledì seduta straordinaria di consiglio comunale

StrettoWeb

La seduta straordinaria di Consiglio comunale a Messina, prevista domani, martedì 24 settembre, alle ore 13.30, è stata rinviata a mercoledì 25 settembre, sempre alle 13.30. Sarà discusso dall’Aula l’ordine del giorno con i seguenti punti: 1) “Emergenza idrica: ritardi, omissioni e soluzioni nella gestione dell’emergenza idrica”; 2) Ipotesi di istituzione commissione d’inchiesta ai sensi dell’art. 60 del Regolamento del Consiglio comunale sulla gestione dell’A.M.A.M. S.p.A., in merito all’emergenza idrica.

Terzo punto all’ordine del giorno l'”Ipotesi atto d’indirizzo, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento del Consiglio comunale, alla Giunta municipale, che esercita il controllo analogo sulla società A.M.A.M. S.p.A., cui è stato affidato il servizio in house providing, disponga immediatamente l’annullamento della convenzione relativa al cosiddetto vettoriamento di acqua in favore del comune di Taormina e, per l’effetto, la chiusura del c.d. bypass”.

