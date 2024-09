Emergenza idrica, 4 nuovi pozzi per Messina. Basile: “apporto significativo per la città”

StrettoWeb

“In data odierna, con l’immissione nella rete cittadina di acqua proveniente da 4 nuovi pozzi, le cui operazioni sono ancora in corso, abbiamo voluto imprimere una accelerazione per mitigare ancora di più i disagi che una parte della città ha vissuto e sta vivendo a causa della carenza idrica”, afferma il sindaco Federico Basile.

“Si tratta di un incremento della risorsa idrica di circa 30 litri al secondo che rappresenta un apporto significativo per la comunità. Desidero rassicurare i miei concittadini – continua Basile – che l’acqua immessa nella rete è potabile, come riportato nell’Ordinanza e come confermato dalle analisi condotte in collaborazione con l’Asp. Sebbene manchi solo un passaggio burocratico per rendere ufficiale questa certificazione, mi sono assunto la responsabilità di procedere in deroga ai normali iter. Non è possibile, l’ho detto più volte, gestire una situazione emergenziale seguendo iter ordinari. L’acqua è potabile perché lo certificano le analisi eseguite, la raccomandazione ad un uso esclusivamente igienico sanitario al momento è un atto dovuto in via precauzionale”, conclude il sindaco Basile.

