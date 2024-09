Elezioni Ordine Infermieri, i NOMI degli eletti a Reggio Calabria

StrettoWeb

Nei giorni 14,15,16 e 17 settembre 2024, si sono svolte, in terza convocazione, le elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria (O.P.I.). “Le elezioni, evento che rappresenta il momento di massima espressione democratica dell’autogoverno professionale, hanno fatto registrare, con nostra grande soddisfazione, una partecipazione al voto che non ha precedenti nella storia del nostro Ordine Professionale, risultata pari al 25,4% della totalità degli aventi diritto al voto”, è quanto afferma il dott. Pasquale Zito. “Un risultato straordinario se si considera che questa tipologia di elezioni, in tutta Italia, fa registrare una partecipazione media del 10-15% di votanti: da noi si sono recati alle urne ben 949 colleghi (Infermieri ed Infermieri Pediatrici), decidendo di accordare il 99,2% dei voti validamente espressi (876 preferenze su 883) al gruppo dirigente candidatosi con la lista denominata “Futura” conferendole così, il più alto grado di legittimazione mai registrato“, rimarca Zito.

“Vogliamo ricordare che la lista “Futura” era composta per la prevalenza da Consiglieri uscenti integrata da prestigiosi colleghi di riconosciuta competenza, ma soprattutto ci teniamo a sottolineare come, per la prima volta, si è puntato a raggiungere, riuscendovi appieno, un obiettivo particolarmente significativo, quello cioè di determinare un’equa distribuzione territoriale fra i componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine, che, grazie a questa strepitosa affermazione elettorale, può contare, da oggi, su rappresentanti provenienti da ogni latitudine della Provincia reggina”, sottolinea Zito.

Facendo seguito al responso delle urne, gli Organi dell’O.P.I. di Reggio Calabria per il quadriennio 2025-2028, risultano così composti: Consiglio Direttivo: Pasquale Zito (Presidente), Vincenzo Marrari (Vice Presidente), Maria Concetta Borgese (Segretaria), Domenica Angela Barba (Tesoriera), Consiglieri: Consolata Bevacqua, Roberto Cetina, Mario Cucinotta, Carmine Federico, Michelangelo Marino, Francesca Ravenda, Giuseppe Rubino, Stefano Siclari, Daniela Sorbera, Giovanni Tedesco, Carmela Tringali.

Commissione d’Albo Infermieri: Caridi Domenico, Moscato Francesca, Nucera Michele Claudio, Pangallo Antonio Mario, Pellicanò Pasquale, Romeo Giuseppe, Scarcella Roberto, Violi Caterina Antonia, Zicari Valeria.

Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici: Costa Luana, Elia Loredana, Carbone Antonietta Marianna, Leone Angela, Meldolesi Anna Maria.

Collegio dei Revisori dei Conti: Bova Caterina, Costantino Giuseppe, Zindato Roberto (Supplente).

“Inutile aggiungere che, da subito, tutti gli eletti si metteranno al lavoro per profondere il loro massimo impegno nei confronti dell’intero corpo professionale: grazie infinite a tutti”, conclude Zito.

