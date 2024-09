Si è conclusa ieri l’edizione 2024 del MessinaCon

StrettoWeb

Si conclude ieri l’edizione 2024 del MessinaCon, festival del Fumetto e del fantastico che si è tenuto al Palacultura dal 30 al 1 Settembre 2024 e che ha riscosso un grande successo di pubblico e non solo. Oltre ai 30 ospiti dell’evento, sono stati in tantissimi a partecipare alla manifestazione che per la prima volta ha coinvolto tutte le aree del Palacultura e che è pronta a replicarsi nel 2025 in vista del decimo anniversario. Decimo anniversario che porterà una ventata di novita e di ospiti e anche un cambio di nome da MessinaCon fiera del Fumetto e del Fantastico a Fiera del fumetto dell’intrattenimento: difatti dalla prossima edizione si aprono maggiormente le porte non solo al fumetto ma anche al cinema, al mondo del doppiaggio e alle piattaforme online.

Prima di tutto questo però StrettoCrea sta già lavorando al prossimo evento: stretto Art, il festival dell’arte in tutte le sue forme che si terra sempre al Palacultura dall’11 al 12 Ottobre e che, tra i numerosi ospiti avrà come padrino d’eccezione Murubutu rapper e cantautore italiano.

È fondatore e voce del collettivo reggiano La Kattiveria. La sua musica, definita “rap di ispirazione letteraria” o “letteraturap”, distingue Murubutu nel panorama italiano di questo genere poiché unisce l’hip hop con la letteratura, la storia e la filosofia.

