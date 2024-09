Eccellenza Calabria: colpaccio ReggioRavagnese a Cittanova, perdono Gioiese e San Luca. Risultati e classifica

StrettoWeb

E’ comincia oggi pomeriggio, 15 settembre, il campionato di Eccellenza calabrese. A spiccare è innanzitutto il grande colpo del ReggioRavagnese, in grado di sbancare Cittanova nel derby reggino: finisce 1-3. Pari Bocale ad Ardore, mentre la Gioiese esordisce malamente dopo la retrocessione, perdendo in casa del Digiesse PraiaTortora. Ok la Palmese, che batte il Soriano di misura; il San Luca invece toppa in casa contro la Paolana. Una delle big, la Vigor Lamezia, non sbaglia a Castrovillari.

Risultati Eccellenza Calabria, 1ª giornata

Ardore-Bocale 1-1

Castrovillari-Vigor Lamezia 0-1

Cittanova-ReggioRavagnese 1-3

Digiesse PraiaTortora-Gioiese 3-1

Isola Capo Rizzuto-Rende 3-0

Palmese-Soriano 1-0

Rossanese-Brancaleone 4-1

San Luca-Paolana 0-1

Classifica Eccellenza Calabria

Rossanese 3 Isola Capo Rizzuto 3 Digiesse PraiaTortora 3 ReggioRavagnese 3 Palmese 3 Paolana 3 Vigor Lamezia 3 Ardore 1 Bocale 1 Castrovillari 0 San Luca 0 Soriano 0 Cittanova 0 Brancaleone 0 Rende 0 Gioiese 0

