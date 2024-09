Solare termico a Reggio Calabria, promozione speciale: costo adatto a tutti e risposte alle domande più frequenti

StrettoWeb

Reggio Calabria avrà anche qualche difetto, inutile negarlo, ma sotto il profilo geografico ha dei vantaggi invidiabili. E non parliamo solo di splendidi panorami. La posizione strategica di Reggio Calabria può essere sfruttata al meglio dal punto di vista energetico per ottenere vantaggi importanti e un grande risparmio in termini economici. Se sfruttarli o meno sarà decisione del cittadino… magari ben informato.

Il sole a queste latitudini non manca mai, per tutto l’anno. Perché, dunque, chi abita a Reggio Calabria non dovrebbe dotarsi di un impianto solare termico? Parliamo di una delle tecnologie più promettenti nell’ambito delle energie rinnovabili. L’impianto solare termico utilizza il calore del sole per riscaldare un fluido che può essere poi utilizzato per riscaldamento domestico o per produrre acqua calda sanitaria in proprio!

La promozione di Domotek sul solare termico: info e prezzo

Domotek S.r.l., azienda leader nell’ambito dell’energia green sul territorio di Reggio Calabria, ha lanciato un’interessante promozione che consente ai reggini di dotarsi di un sistema solare termico a costi vantaggiosi. Il costo di partenza sarebbe intorno alle 1800€, Domotek permette di acquistare un solare termico da 300 litri a 399€ iva inclusa! Applicando lo sconto termico, si risparmiano circa 1400€. Per non parlare del risparmio in bolletta che, nel corso di un anno, ricopre l’intero importo speso per l’acquisto iniziale.

Solare termico, un breve FAQ: le domande più frequenti

1) Come funziona un impianto solare termico? – Un sistema solare termico utilizza l’energia del sole per riscaldare un fluido, come acqua o aria, che può essere utilizzato per riscaldare gli ambienti o per fornire acqua calda sanitaria. Il cuore del sistema è costituito dai collettori solari, installati generalmente sul tetto, che catturano e trattengono il calore del sole. Questo calore viene poi trasferito a un serbatoio di accumulo, dove può essere utilizzato immediatamente o immagazzinato per un uso futuro.

2) È la stessa cosa del sistema fotovoltaico? – Sebbene entrambi i sistemi sfruttino l’energia del sole, funzionano in modo diverso. Il solare termico converte l’energia solare in calore, utilizzata principalmente per riscaldare l’acqua o l’aria. Il fotovoltaico, invece, converte la luce solare direttamente in elettricità utilizzando celle solari. Pertanto, il solare termico è ideale per chi ha bisogno di riscaldamento o acqua calda, mentre il fotovoltaico è più indicato per chi desidera produrre energia elettrica per l’uso domestico o per vendere l’energia in eccesso alla rete elettrica.

3) Quali sono i principali vantaggi? – I principali vantaggi del sistema solare termico riguardano: il risparmio energetico e quello in bolletta; la riduzione delle emissioni di CO₂ grazie all’utilizzo dell’energia solare; costi operativi bassi dovuti a manutenzione minima e all’utilizzo di una fonte di energia gratuita come il sole; autonomia energetica.

4) Che succede in inverno o se non c’è il sole? – I sistemi solari termici sono progettati per funzionare anche durante l’inverno e in giornate nuvolose. Inoltre, i sistemi solari termici sono spesso integrati con un sistema di riscaldamento ausiliario (come una caldaia a gas o una pompa di calore) che entra in funzione quando la radiazione solare non è sufficiente.

5) Il solare termico migliora l’immobile nel quale è installato? – Il solare termico è un vantaggio importante per un immobile in quanto permette di produrre riscaldamento e acqua calda sanitaria in proprio. Questo fa sì che aumenti anche il valore dell’immobile al momento della vendita rendendolo, inoltre, più appetibile per tutti i potenziali acquirenti attenti all’impatto ambientale.

Per avere ulteriori informazioni sul solare termico e sulla promozione in atto, basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.