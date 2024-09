Tensione prima del derby Genoa-Sampdoria: scontri tra le due tifoserie e la Polizia | VIDEO

StrettoWeb

Scontri e disordini tra tifosi e Polizia fuori dallo stadio Marassi a qualche ora dal derby di Genova tra Genoa e Sampdoria, che si affronteranno questa sera per un match di Coppa Italia. Le due squadre non si incontravano da oltre due anni, dopo i tanti derby degli ultimi anni di Serie A. Per le tifoserie contrapposte, invece, momenti di tensione nati alla luce di alcuni episodi verificatisi negli ultimi mesi.

Sta di fatto che nella giornata odierna, poco fuori l’impianto ligure, le forze dell’ordine sono impegnate a contenere l’ira di qualche centinaio di supporters di entrambe le fazioni, che hanno lanciato oggetti, bottiglie e fumogeni contro i militari. In atto una vera e propria guerriglia, e non manca la paura tra i residenti e anche tra i commercianti, i quali hanno comunicato che chiuderanno in anticipo le attività.

