Ddl sicurezza: Iezzi, ‘priorità fermare borseggiatrici’

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – ?Approvato, finalmente, l?articolo 15 del ddl Sicurezza che rende facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell?esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno. Per la Lega è sempre stata una priorità fermare il fenomeno delle borseggiatrici che colpiscono cittadine e cittadini. Siamo soddisfatti che la nostra linea sia stata confermata. La maggioranza, ancora una volta, si è mostrata compatta?. Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali della Camera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.