Ddl sicurezza: Iezzi, ‘Lega sempre a fianco di forze dell’ordine con bodycam e tutela legale’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Quando si parla di sicurezza la linea della Lega è chiara: sempre al fianco delle Forze dell?ordine. Lo abbiamo dimostrato in passato e lo confermiamo oggi con questo disegno di legge. Introduciamo, infatti, un nuovo strumento a loro disposizione: la bodycam, che potrà essere usata durante il servizio. Una protezione per gli agenti che fornirà loro prove oggettive contro accuse troppo spesso infondate. In questa direzione va anche l?ampliamento della tutela legale per militari, poliziotti e vigili del fuoco. Non possiamo lasciarli soli”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali.

