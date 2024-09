Ddl sicurezza: Gasparri, ‘necessario aumentare presidi sicurezza in strutture sanitarie’

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il personale medico svolge, con impegno e passione, un lavoro prezioso per noi tutti, ma purtroppo spesso anche pericoloso. Sempre più frequentemente medici o infermieri vengono aggrediti o subiscono umiliazioni. Una situazione intollerabile per chi opera costantemente per il bene e la salute dei cittadini. Per questo, è necessario potenziare e aumentare, attraverso nuove misure, i presidi di sicurezza all?interno delle strutture sanitarie, così come abbiamo chiesto con un ordine del giorno al ddl Sicurezza alla Camera, con l’obiettivo di assicurare l?integrità degli operatori che devono poter lavorare con serenità”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Forza Italia è impegnata in questa direzione anche grazie all?azione del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, che ha riunito i nostri parlamentari per monitorare, con visite mirate negli ospedali, le criticità del settore”, conclude Gasparri.

