Ddl sicurezza: Foti (FdI), ‘dal governo Meloni ennesima promessa mantenuta’

StrettoWeb

Roma, 18 set (Adnkronos) – “L?approvazione del Ddl Sicurezza rappresenta un?altra promessa mantenuta da parte del governo Meloni e risponde direttamente alle richieste degli italiani che chiedono maggiore sicurezza”. Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti.

“Il potenziamento della sicurezza implica non solo una maggiore capillarità delle forze dell?ordine ma anche nuove assunzioni che permetteranno di rafforzare tutto il comparto. Il provvedimento, inoltre, pone l?accento sulla certezza della pena e sull?inasprimento delle sanzioni per chi aggredisce le donne e gli uomini in divisa. Particolare attenzione è rivolta anche alla tutela del personale sanitario che quotidianamente lavora negli ospedali e che sempre più spesso subisce violente aggressioni”, prosegue.

“Dopo anni di lassismo, grazie al governo Meloni la sicurezza torna ad essere una priorità nell?agenda politica nazionale. Questo è solo l?inizio di un percorso su cui continueremo a lavorare con fermezza per garantire una maggiore protezione a tutti gli italiani”, conclude Foti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.