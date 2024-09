StrettoWeb

Roma, 18 set (Adnkronos) – “Esultano per aver approvato una norma che manda in carcere donne incinte e bambini. Una legge liberticida, che reprime il libero dissenso. Zero risorse, solo nuovi reati e aumenti di pena. Il cattivismo al Governo che non risolve un problema del Paese2. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, sul Ddl sicurezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.