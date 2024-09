Ddl sicurezza: Boldrini, ‘donne incinte o con figli neonati in carcere norma da brividi’

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il ddl sicurezza è un viaggio nella galleria degli orrori. Un vero provvedimento monster. Dopo aver vietato a lavoratrici e lavoratori di protestare perché se fanno un blocco stradale vanno in galera da sei mesi a due anni, oggi tocca ad una norma da brividi, che mette in carcere le donne incinte o con figli neonati. E lo ritengono giusto perché fatto contro le donne Rom. Lo dicono chiaramente esponenti di spicco della Lega a cominciare dal leader del partito: una norma che discrimina su base etnica”. Lo ha affermato, intervenendo nell’Aula di Montecitorio, Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Una barbarie -ha aggiunto- degna di una democratura, non certo accettabile per una democrazia liberale in cui non sono pensabili leggi che puniscono specifici gruppi sociali, men che meno in un Paese che ha subito la vergogna delle leggi razziali. Vogliono trasformare l’Italia in una democratura sul modello Orbàn o su quello Putin, dove è normale discriminare su base etnica. Una scelta che spinge l’Italia all’angolo e la colloca tra le democrazie illiberali: altro che patrioti! Una deriva contro cui continueremo ad opporci”.

