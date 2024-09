Crotone, scomparsa la 13enne Ludovica Chirico: l’appello per ritrovarla

StrettoWeb

Paura e apprensione a Crotone per la scomparsa della 13enne Ludovica Chirico. La ragazzina è scomparsa da ieri sera, da quando non si hanno più notizie. Nel momento della scomparsa indossava una maglia fucsia e un pantaloncino nero. Sui social è partito l’appello per ritrovarla: “chiunque la conosca oppure sappia dov’è, ci faccia avere notizie”, si legge.

Su Facebook qualcuno riferisce di averla vista l’ultima volta nei pressi della Villa Comunale della città di Crotone. Intanto, oltre ai social, la famiglia ha denunciato la scomparsa alla Questura di Crotone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.