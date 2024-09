StrettoWeb

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “La commissione d’inchiesta sul Covid è stata costruita come un plotone di esecuzione, contro me e Speranza. Pensano di spaventarci. Ma sapete come nasce questa commissione d’inchiesta? Da un accordo fra Renzi e Meloni”. Così Giuseppe Conte alla festa nazionale de L’Unità di Reggio Emilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.