Cosenza: si ribalta con il trattore che stava conducendo, è grave

Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il trattore che stava conducendo, per cause che sono in corso di accertamento, si è ribaltato. E’ accaduto nel territorio del comune di Sangineto, in provincia di Cosenza. Il cinquantottenne ha riportato diversi traumi.

La Centrale operativa del 118 di Cosenza, appena giunta la segnalazione, ha attivato immediatamente il Soccorso alpino e speleologico Calabria – Cnsas che ha raggiunto la località con i propri tecnici e il personale sanitario. L’uomo, dopo avere ricevuto le prime cure, è stato portato in una zona adatta all’atterraggio dell’elisoccorso. Il ferito è stato condotto nell’ospedale di Cosenza.

