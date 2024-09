Cosenza, morte Ilaria Mirabelli: sit-in davanti al tribunale per chiedere la “verità”

StrettoWeb

Sit-in dinanzi al tribunale di Cosenza per chiedere verità sulla morte di Ilaria Mirabelli. La richiesta arriva dal collettivo Fem.In. “Una ragazza ha perso la vita in circostanze ancora poco chiare. C’è una città intera che chiede risposte. Siamo qui anche perché vorremmo istituzioni più vicine” ha detto una delle ragazze del collettivo femminile.

“Non siamo qui oggi per fare un processo – ha aggiunto – non facciamo nomi e non puntiamo il dito contro nessuno. Chiediamo indagini fatte con dovizia di particolari“. Ilaria Mirabelli è morta a seguito di un incidente stradale, verificatosi lo scorso 25 agosto in Sila, a Lorica. Dubbi sulla dinamica dell’incidente sono stati sollevati dalla famiglia della 38enne che ha presentato denuncia.

Sul caso indaga la procura di Cosenza che ha iscritto nel registro degli indagati Mario Molinari, 44enne cosentino compagno della vittima e in macchina con lei al momento dell’incidente. Ieri, in Procura, è stato conferito l’incarico, da parte dei sostituti procuratori Donatella Donato e Mariangela Farro, al perito Fausto Carelli Basile per l’esecuzione di accertamenti tecnici irripetibili da eseguire sul veicolo sequestrato: l’auto Volkswagen sulla quale viaggiava la coppia. L’attività si svolgerà il prossimo 20 settembre alla presenza di tutte le parti coinvolte.

