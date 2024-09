Calcio, Coppa Italia Dilettanti: Val Gallico sconfitta in casa, vince la Deliese

StrettoWeb

Primo impegno ufficiale per il Val Gallico Calcio che al “Lo Presti” viene sconfitto di misura dalla Deliese. Così l’Area Comunicazione del club commenta la gara. “La squadra di mister Aquilino incassa il gol probabilmente nel suo momento migliore nel corso della prima frazione di gioco, con Domenicantonio Carbone, bravo a controllare e piazzare in rete la respinta di pugno di Zampaglione, concretizzando una rapida verticalizzazione degli amaranto, al 26’. Deliese che colpirà anche un palo con lo stesso Carbone al 39’. In precedenza, Lara all’11’ ha mandato alto di pochissimo sopra la traversa. Da segnalare i forfait dell’ultimo minuto dei centrali Rodriguez e Robaina, mentre per gli ospiti non ha giocato Zampaglione per un problema muscolare.

“Nella ripresa Lazzarini e Lara provano a guidare la carica dei padroni di casa. Tiro di Lazzarini debole (all’9’), poi bella percussione di Lara al 13’ con Tavdgiridze che la rimette in mezzo, non trovando compagni nel cuore dell’area piccola. Carvajal al 27’ manda alto, mentre dall’altra parte la difesa si salva su un tentativo al volo di Tello al 29’. Nel finale, nonostante la superiorità numerica (due espulsioni nella Deliese e una nel Val Gallico) i locali non riescono a pervenire al pareggio, salutando aritmeticamente la Coppa Italia Dilettanti. Domenica, si torna in campo, contro la Reggio Ravagnese, per la terza e ultima giornata del Triangolare 14”.

Il tabellino

VAL GALLICO CALCIO-DELIESE 0-1

VAL GALLICO CALCIO: Zampaglione; Scaramuzzino (37’st Artuso), Iacono, Saccà (24’st Gatto), La Cava (15’st Baccillieri); Pangallo (24’st D. Calabrese), Lara; Alderete, Tavdgiridze, Lazzarini (40’st Zagari); Carvajal. A disposizione: Surace, A. Calabrese, Rosaniti, La Torre. All. Aquilino.

DELIESE: Licastro; Mercurio, Kebè; Scigliano (31’ st Battista), Stillitano (12’ st Spanò), Foti; Borghetto, D. Carbone (7’st Giorgiò), A. Carbone (7’st Aiello); Tello (37’st R. Giorgi), Angulo. A disposizione: Serrao, Persico, A. Giorgi, Papalia. All. Gambi.

ARBITRO: Saieva di Reggio Calabria (Catanoso e Azzarà di Reggio Calabria)

MARCATORE: 26’pt D. Carbone.

NOTE: ammoniti Baccillieri (VG), Licastro (D), Borghetto (D), Kebè (D), R. Giorgi (D). Espulsi: 42’ st Spanò (D), 52’ st Mercurio (D), 54’ st Carvajal (VG).

