Consulta: Della Vedova, ‘basta pantomima Parlamento, si convochi seduta ad oltranza’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – ?Io ritengo che questa ennesima mancata elezione di un nuovo giudice costituzionale stia diventato una pantomima che squalifica il Parlamento. Non possiamo aspettare le calende greche dell?elezione di 4 giudici così da ?metterci d?accordo?. Il Presidente della Repubblica ha richiamato il parlamento in modo nettissimo. Si convochi una nuova seduta ad oltranza, finché il Parlamento eleggerà un nuovo giudice costituzionale?. Lo afferma in Aula a Montecitorio il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. Lo scorso 15 luglio, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, aveva scritto una lettera al presidente della Camera Fontana chiedendo la convocazione a oltranza al fine di eleggere il nuovo giudice costituzionale e ?permettere alla Consulta di poter tornare a svolgere il suo ruolo nel pieno della sua composizione?.

