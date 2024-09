Splendida partecipazione del Consorzio Olio di Calabria IGP al Vinitaly and the City a Sibari

StrettoWeb

Dal 30 agosto al 1° settembre 2024, il Parco Archeologico di Sibari ha ospitato la prima edizione di Vinitaly and the City – Calabria in Wine, un evento che ha celebrato la cultura enologica e le bellezze naturali della Calabria. Tra i protagonisti di questa manifestazione, il Consorzio Olio di Calabria IGP ha giocato un ruolo di primo piano, contribuendo a rendere l’evento un successo indimenticabile. La partecipazione del Consorzio Olio di Calabria IGP ha messo in luce l’eccellenza dell’olio calabrese, un prodotto che rappresenta non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un simbolo della tradizione e della cultura del territorio. Durante i tre giorni di Vinitaly and the City, i visitatori hanno avuto l’opportunità di degustare l’olio IGP, scoprendo le sue caratteristiche uniche e la qualità che lo contraddistingue.

Il Consorzio ha organizzato diverse degustazioni guidate, dove alcuni produttori hanno illustrato le peculiarità dell’olio calabrese, dalla coltivazione delle olive alla spremitura, fino alla conservazione. Questi momenti formativi hanno permesso ai partecipanti di approfondire la conoscenza di un prodotto che è parte integrante della dieta mediterranea e della cultura calabrese.

La presenza del Consorzio Olio di Calabria IGP a Vinitaly and the City ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione del territorio. L’evento ha attirato numerosi visitatori, sia italiani che stranieri, offrendo loro un’esperienza immersiva tra storia, cultura e sapori. Il Parco Archeologico di Sibari, con la sua ricca storia e le sue bellezze naturali, ha fornito una cornice ideale per valorizzare i prodotti locali e promuovere il turismo enogastronomico.

La partecipazione del Consorzio Olio di Calabria IGP a Vinitaly and the City a Sibari è stata un successo sotto ogni punto di vista. Ha permesso di mettere in luce l’eccellenza dell’olio calabrese, di promuovere il territorio e di offrire ai visitatori un’esperienza unica. Un evento che ha dimostrato come la Calabria sia una regione all’avanguardia, capace di coniugare tradizione e innovazione, e di presentarsi al mondo con orgoglio e ambizione.

