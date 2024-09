Messina, consegnati i lavori per la realizzazione della nuova mensa dell’Istituto Evemero

StrettoWeb

Sono stati consegnati questa mattina i lavori della nuova mensa della scuola Evemero da Messina, alla presenza del vicesindaco e assessore con delega all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello, del dirigente scolastico Angela Mancuso con il Segretario ed alcuni docenti, del RUP Tiziana Alderucci, della direzione Lavori Bruno Di Sarcina e il Responsabile dell’impresa. L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, direttamente collegato all’edifico scolastico esistente mediante una zona di distribuzione, che consentirà lo svolgimento del servizio di mensa.

Progetto

L’area di progetto ricade nell’Istituto scolastico I.C. Evemero da Messina, all’interno dell’area del cortile delimitato con recinzione metallica e pavimentazione in asfalto, in ampliamento alla struttura esistente con accesso interno dal corridoio adiacente l’accesso della palestra. L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare l’attuale servizio di mensa già espletato per i bambini di scuola dell’infanzia (35 unità) e offrire la possibilità di estensione del tempo pieno a 60 bambini della scuola primaria dello stesso plesso. Sarà consentito lo svolgimento del servizio di mensa in locali idonei, progettati nel rispetto degli standard previsti dal DM 18/12/75.

Mondello: “giorno importante per la scuola”

Il Vicesindaco ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto, che premia ancora una volta la sinergia di squadra. “Oggi è un giorno importante per questa scuola – ha dichiarato Mondello – che potrà utilizzare la refezione scolastica come momento formativo e di socializzazione, garantendo un’alimentazione adeguata a tutti gli studenti, con conseguenti vantaggi per le famiglie”.

