“Il commissario Mascherpa” arriva a Belvedere Marittimo

L’associazione “Oro di Calabria”, presieduta da Ernesto Magorno, e la Polizia di Stato, presentano “Il commissario Mascherpa”, la fortunata graphic novel edita da Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato. L’evento si terrà il 19 settembre, alle ore 18.30 presso il lido “Sabbia D’oro” di Belvedere Marittimo (CS). Nella splendida cornice del lido cosentino, l’evento si aprirà con i saluti del prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, il questore del capoluogo Giuseppe Cannizzaro, e il sindaco di Belvedere Marittimo Vincenzo Cascini.

Dopo la premessa del presidente di “Oro di Calabria” Ernesto Magorno, interverranno Annalisa Bucchieri, direttore di Poliziamoderna e ideatrice del progetto; Luca Scornaienchi, direttore del Museo del Fumetto di Cosenza, storyboarder e sceneggiatore della graphic novel e Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e della scuderia Bonelli, disegnatore di Mascherpa, che eseguirà un live drawing. Modera la serata la giornalista Rai Viviana Spinella. A spiegare come funziona una vera indagine, sarà presente alla manifestazione un investigatore in carne ed ossa, Domenico Lanzaro, dirigente del commissariato distaccato di Corigliano Rossano (CS).

Contestualmente alla presentazione de il Commissario Mascherpa, sarà presente un piccolo corner con l’intera collezione del fumetto noir e i suoi 6 volumi: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello Scorpione e Fuoco di Natale. Gli introiti delle vendite dei volumi della serie vengono, come sempre, devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato. I ringraziamenti finali andranno a Palmino Raffo, proprietario della suggestiva location “Sabbia d’Oro” che ospita l’evento ed è il ristorante dove il Commissario Mascherpa va solitamente a mangiare nelle pause tra un’indagine e un’altra.

