Commiato per Olga Tarzia, Presidente Corte d’Appello: il saluto di Falcomatà

StrettoWeb

“La Presidente Tarzia è stata un riferimento importante per l’intero sistema giudiziario reggino. La sua recente nomina alla Presidenza del Tribunale di Messina è una splendida notizia per la sua carriera professionale, ma una pesante perdita per la giurisdizione della nostra Città. A lei rivolgiamo un caloroso saluto, ringraziandola per la sua preziosa opera di servizio nei confronti del nostro territorio, testimoniata in occasione dell’odierna cerimonia di commiato dal calore e dall’affetto espressi da tanti operatori del diritto, tra i quali anche la nuova Presidente Chiaravalloti cui rinnovo gli auguri di buon lavoro”. E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell’incontro ufficiale di saluto della Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Olga Tarzia, alla quale è subentrata di recente la nuova Presidente Caterina Chiaravalloti.

“La Presidente Tarzia – ha aggiunto il sindaco – ha avuto il merito di interpretare il proprio ruolo andando anche oltre la mera esecuzione del mandato istituzionale. Ed è quello che probabilmente la comunità si attende da chi è chiamato a ricoprire importanti e delicati incarichi di direzione. La capacità di fare squadra, di dialogare, di attivare sinergie anche fuori dalla propria diretta giurisdizione, per creare un valore aggiunto nell’attività di servizio verso i cittadini. In questo senso – ha concluso il sindaco – la Presidente Tarzia è stata una preziosa interlocutrice delle istituzioni territoriali. A lei giungano i più calorosi auguri per il nuovo incarico che andrà a ricoprire a pochi chilometri da qui, nella prestigiosa sede di Messina, nella certezza che anche nella nuova collocazione avrà l’occasione di proseguire il proprio lavoro con la straordinaria competenza ed umanità che hanno contraddistinto il suo servizio alla guida della Corte d’Appello di Reggio Calabria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.