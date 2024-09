Cittadinanza: Ricci (Pd), ‘possibile raggiungere obiettivo 500mila firme’

StrettoWeb

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Ho deciso di firmare per il Referendum Cittadinanza, per modificare la legge sulla cittadinanza riducendo da 10 a 5 gli anni di residenza necessari per diventare cittadini italiani. Una battaglia giusta, un primo passo per riconoscere i diritti di chi ha scelto di vivere e costruire il proprio futuro in Italia. Mancano pochi giorni per raggiungere l’obiettivo delle 500mila firme, che adesso è più vicino che mai. Possiamo farcela, firmiamo tutti, costruiamo insieme un futuro più giusto per tutti”. Così l’europarlamentare Pd, Matteo Ricci, in un post sui social.

