Cinema Lux di Messina, al via il 2° ciclo della stagione del Cineforum Orione

Dopo la pausa estiva, riprendono le programmazioni della Stagione Cinematografica 2024 del Cineforum Orione con il secondo ciclo della rassegna annuale, giunta alla sessantunesima edizione, sempre nel segno della qualità cinematografica. Il classico appuntamento cinefilo, con proiezioni ogni lunedì e giovedì presso il Cinema Lux, propone a partire da lunedì 16 settembre un programma di 10 titoli provenienti dai più importanti festival internazionali, perlopiù prime assolute per la città di Messina.

La prima parte della rassegna sarà dedicata alle commedie, in coda una finestra sul cinema francese. In aggiunta, il classico incontro con il regista (il grande storico del cinema italiano Vito Zagarrio, qui alle prese con il suo ultimo film dal titolo “Le seduzioni”, che presenterà in sala lunedì 21 ottobre) e proiezioni che incrociano i due appuntamenti festivalieri d’autunno che si svolgeranno al Cinema Lux (“Persepolis” in versione restaurata per Il Cineclub dei Piccoli e “Fantastic Machine” in occasione del Festival dei Circoli del Cinema).

Si inizia con il film irlandese “The Miracle Club” di Thaddeus O’Sullivan, con un cast eccezionale composto dalle attrici Laura Linney, Maggie Smith, Kathy Bathes (orari 16.30 – 18.30 – 20.30).

TRAMA: Dublino, 1967. A quarant’anni di distanza dalla sua partenza per gli Stati Uniti, Chrissie Limey torna alla casa dove è nata e ha trascorso la sua adolescenza, per partecipare al funerale della madre Maureen. La comunità la accoglie con sorpresa, in particolare Lily, la migliore amica di Maureen, ed Eileen, che è stata la migliore amica di Chrissie. Il grande assente è Declan, il figlio di Lily, morto da giovane per annegamento. Il funerale di Maureen è l’occasione per assegnare un premio ad alcuni membri della comunità: un pellegrinaggio a Lourdes. Quel viaggio diventerà soprattutto un’occasione di perdono e di riconciliazione – se coloro che l’hanno intrapreso sapranno accoglierle. Con uno strepitoso cast femminile dove giganteggia una spettacolare Maggie Smith, perfettamente accompagnata nei suoi duetti e trii da Kathy Bates e Laura Linney, il regista Thaddeus O’Sullivan affronta oscuri segreti, credenze religiose e inesplicabili rancori, con un tono miracolosamente (visto il tema non si può definire altrimenti) lieve. Dramma e commedia sono perfettamente bilanciati e il film si fa apprezzare dagli agnostici come dai fedeli, centrando la narrazione non su miracoli veri o presunti, ma sull’importanza dell’empatia e della capacità di comprensione l’uno dell’altro, con un sorriso. Siamo di fronte a una commedia amara che mostra come sia vana la speranza di chi crede che a Lourdes possano accadere dei miracoli.

Il film andrà in replica giovedì 19 settembre (orari 16.30 – 18.30 – 20.30).

L’abbonamento all’intero ciclo di 10 film costa 25 euro, ma per chi ha acquistato l’abbonamento annuale 2024 le proiezioni in oggetto sono tutte ricomprese senza alcun altro onere; il costo di un singolo spettacolo è di 7 euro (5 euro ridotto per under 25, over 65, tesserati e convenzionati). Gli abbonamenti sono già in vendita presso il Cinema Lux.

Il programma si svolge con l’intervento di Europa Cinemas, del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – e con il patrocinio gratuito della FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema), realtà alla quale aderisce lo stesso Cineforum Orione.

STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2024

FILM DI RIAPERTURA

Lunedì 16 e Giovedì 19 Settembre

THE MIRACLE CLUB

di T. O’Sullivan, con L. Linney, M. Smith, K. Bathes

Irlanda, 2023 – 99′

16.30 – 18.30 – 20.30

LA COMMEDIA UMANA

Lunedì 23 e Giovedì 26 Settembre

THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA

di A. Payne, con P. Giamatti, D. Sessa, D.J. Randolph

Usa, 2023, 133′

16.00 – 18.30 – 21.00

Premio Oscar Miglior attrice non protagonista a Da’Vine Joy Randolph

Lunedì 30 Settembre e Giovedì 3 Ottobre

LA FOLLE VITA

di R. Balboni e A. Sirot, con Jo Deseure

Belgio, 2020, 87′

16.30 – 18.30 – 20.30

DALLE PARTI DI DOWNTOWN ABBEY

Lunedì 7 e Giovedì 10 Ottobre

SECRET LOVE

di E. Husson, con J. O’Connor, O. Young, O. Colman, C. Firth

Gran Bretagna 2021, 104′

16.30 – 18.30 – 20.30

NUOVI CLASSICI DI ANIMAZIONE

Lunedì 14 e Giovedì 17 Ottobre

PERSEPOLIS

di M. Satrapi e V. Paronnaud

Francia/Iran 2007, 95′

16.30 – 18.30 – 20.30

INCONTRO CON L’AUTORE

Lunedì 21 e Giovedì 24 Ottobre

LE SEDUZIONI

di Vito Zagarrio, con A. Renzi, I. Forte

Italia 2023, 101′

16.00 – 18.30 – 21.00

Lunedì 21 ottobre in presenza del regista Vito Zagarrio

VIVE LA FRANCE

Lunedì 28 e Giovedì 31 Ottobre

LA VERITA’ SECONDO MAUREEN K.

di J.P. Salomé, con I. Huppert

Francia 2022, 122′

16.00 – 18.30 – 21.00

Lunedì 4 e Giovedì 7 Novembre

UN VIZIO DI FAMIGLIA

di S. Marnier, con L. Calamy, J. Weber

Francia 2022, 125′

16.00 – 18.30 – 21.00

Lunedì 11 e Giovedì 14 Novembre

UNA BUGIA PER DUE

di R. Milstein, con V. Dedienne, G. Nakache

Francia 2023, 90′

16.30 – 18.30 – 20.30

FESTIVAL DEI CIRCOLI DEL CINEMA

FANTASTIC MACHINE

di A. Danielson e M. Van Aertryck

Lunedì 18 e Giovedì 21 Novembre

Danimarca/Svezia 2023, 88′

16.30 – 18.30 – 20.30

Abbonamento ordinario all’intero ciclo di film: € 20

(compresa quota sociale € 5)

Singolo spettacolo: € 7

Singolo spettacolo tesserati: € 5

Tutte le formule di ingresso sono usufruibili mediante Bonus Cultura 18 App e Carta Docente, se previsto dalle norme vigenti. Le proiezioni sono riservate ai soci di età maggiore di 14 anni ed avranno luogo presso il Cinema Lux, Largo Seggiola is. 168. Ciascun film sarà proiettato nei giorni e negli orari indicati. Nella giornata di giovedì, in presenza di un titolo internazionale e secondo disponibilità della distribuzione, la prima proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano. La direzione si riserva di apportare modifiche per cause di forza maggiore.

