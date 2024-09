“Catoja in Festa” a Benestare: un progetto culturale che promuove il territorio e lo sviluppo per la rivitalizzazione del borgo

StrettoWeb

Si è svolta presso la Biblioteca Trisolini di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione di “Catoja in festa”: una ricca ed articolata kermesse di otto giorni di musica, saperi e sapori nel borgo di Benestare. I “catoja”, le case di gesso, sono caratteristica esclusiva, di architettura rurale, di questo centro dell’area interna reggina. Ben 110 di questi saranno impiegati, durante l’evento, per raccontare le memorie identitarie del borgo declinate in molteplici forme: artigianato, enogastronomia e musica, ma non solo. Le vie del centro storico saranno allestite tematicamente creando suggestioni uniche e particolari.

Alla presenza del Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, del vicesindaco Carmelo Versace e dell’Assessora regionale alla Cultura Caterina Capponi, è stato proprio il sindaco di Benestare nonché consigliere metropolitano, Domenico Mantegna, a descrivere i dettagli dell’iniziativa che si svilupperà tra il 29 di settembre e domenica 6 ottobre, interessando tutto il borgo attraverso il coinvolgimento attivo della popolazione.

Le parole di Mantegna

“Quello dei Catoja è l’evento più spettacolare dell’anno benestarese – ha affermato Domenico Mantegna – tutta la comunità è assolutamente coinvolta, in questi otto giorni di festa, che rappresentano l’identità e la cultura contadina della nostra comunità. Innovazione e tradizione, cultura e storia di quello che abbiamo rappresentato da sempre: tutto il nostro centro storico, formato dalle tipiche case di gesso, viene ripopolato con questa festa. Apriamo 110 Catoja dove, oltre a un grande percorso degustativo, ci saranno anche esposizioni tematiche che racconteranno le nostre antiche tradizioni. Non è semplicemente una grande festa ma anche un grande evento culturale che ha assunto una rilevanza regionale; registriamo ogni anno un grande successo e siamo felici e orgogliosi di ricevere così tanti visitatori non solo dalla Calabria ma anche da fuori”.

Le parole di Falcomatà

Il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha voluto rimarcare e rilanciare quanto già espresso da Mantegna sottolineando gli aspetti della scelta politico-istituzionale di sostenere l’evento, in sinergia con le altre Istituzioni, nel nome di un concreto sviluppo dei nostri territori, attraverso un modello che vuole valorizzare le tradizioni con un approccio che coniughi al patrimonio identitario collettivo gli strumenti e le opportunità del tempo presente.

Rivolgendo i complimenti al sindaco e consigliere metropolitano Mantegna ed a tutta la comunità benestarese, Falcomatà ha auspicato il successo dell’iniziativa convinto già della sua riuscita, con un risultato che superi l’ottima organizzazione delle precedenti edizioni. “La quindicesima edizione di Catoja in festa ci dà la conferma di quanto l’offerta turistico culturale nel nostro territorio possa essere destagionalizzata; nonché di quanto, attorno ad un evento del genere, si possa costruire una nuova narrazione del nostro territorio metropolitano coniugando naturalmente le nostre tradizioni, le nostre peculiarità ed unicità con un racconto nuovo di quello che vuole e deve rappresentare la città Metropolitana. Per questo noi come istituzioni sosteniamo anche questo anche questo evento e lavoriamo affinché si possano moltiplicare esperienze come quella di Catoja in festa perché questo è anche un modo per arginare lo spopolamento dei nostri territori che devono vivere e non sopravvivere”.

