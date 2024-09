Catanzaro, il Sindaco allontana la crisi e vara la nuova Giunta: i NOMI degli Assessori

StrettoWeb

A qualche settimana di distanza da quel terremoto politico, e dopo giorni tesi e delicati, con brutti spettri e rischi all’orizzonte, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha varato e annunciato la nuova Giunta, allontanando difatti la crisi. “Coraggio, cuore, testa, fierezza, responsabilità: le cinque parole – chiave che ho usato per presentare la nuova Giunta. Un Esecutivo formato da donne (in prevalenza) e uomini che vogliono lavorare per la Città, molti sono professionisti giovani che portano competenze ed entusiasmo. Si riparte più forti di prima. E grazie a Valerio Donato per avere favorito l’apertura di una nuova fase e a tutti i consiglieri che non hanno aderito al richiamo ‘muoia Sansone con tutti i Filistei’. Sempre e comunque Forza Catanzaro!”, ha scritto il primo cittadino sui social.

“Questa non è una Giunta a orologeria o uno yogurt in scadenza, ma una Giunta che vuole arrivare al 2027 per completare il cambiamento di un sistema consolidato di potere che per decenni ha paralizzato la città”, ha aggiunto il Sindaco, che poi ha precisato che le persone selezionate sono sue “scelte”.

Questi i nomi dei nuovi Assessori, annunciati dal Sindaco, che manterrà le deleghe a Personale, Mobilità, Partecipate, Sicurezza, Protezione Civile, Avvocatura.

Giusy lemma, Vice Sindaco : Urbanistica, Edilizia Privata e SUE, Politiche del mare, Sviluppo del Sistema Portuale, Rapporti con il sistema sanitario, Servizi Demografici;

: Urbanistica, Edilizia Privata e SUE, Politiche del mare, Sviluppo del Sistema Portuale, Rapporti con il sistema sanitario, Servizi Demografici; Donatella Monteverdi : Cultura, Spettacolo, Pari Opportunità, Università e Alta Formazione;

: Cultura, Spettacolo, Pari Opportunità, Università e Alta Formazione; Nunzio Belcaro : Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Tutela degli Animali; Pasquale Squillace: Lavori Pubblici, Gestione del territorio;

: Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Tutela degli Animali; Pasquale Squillace: Lavori Pubblici, Gestione del territorio; Luisa Lacava : Bilancio e Tributi;

: Bilancio e Tributi; Vincenzo Costantino : Turismo, Marketing territoriale, Politiche giovanili, Transizione digitale;

: Turismo, Marketing territoriale, Politiche giovanili, Transizione digitale; Giuliana Furrer : Attività economiche;

: Attività economiche; Antonio Battaglia : Patrimonio, Programmazione, Sport, Impiantistica sportiva, Politiche del lavoro;

: Patrimonio, Programmazione, Sport, Impiantistica sportiva, Politiche del lavoro; Irene Colosimo: Ambiente e Transazione ecologica.

