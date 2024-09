Catanzaro piange Gianni Bruni: è morto l’Avvocato benvoluto da tutti

StrettoWeb

Catanzaro perde una figura conosciuta e di riferimento nell’ambito culturale. E’ morto, infatti, l’Avvocato Gianni Bruni. Non mancano i messaggi di cordoglio nei confronti di una persona elegante e preparata, molto vicino alle Associazioni e grande tifoso del Catanzaro Calcio. Anche il Sindaco, Nicola Fiorita, ha voluto dedicare un messaggio all’Avvocato. “Catanzaro piange la scomparsa di Gianni Bruni, protagonista e testimone amorevole di un lungo tratto della storia cittadina. Quella storia fatta di sobrietà, eleganza, signorilità, amore per la cultura e il sapere. Tutte caratteristiche che Gianni Bruni ha assommato in sé lasciandone traccia non solo in cui lo ha conosciuto o gli è stato amico ma nell’intera nostra comunità”, ha scritto in una nota.

“Perché il suo attaccamento a Catanzaro lo ha manifestato partecipando con i suoi scritti, i suoi interventi, la sua cura nel custodire documenti e testimonianze storiche, lo scrupolo con cui ha ricoperto incarichi pubblici importanti. In altre parole: il suo essere cittadino autenticamente attivo, senza mai rinunciare all’approccio critico ma sempre con spirito costruttivo e indirizzato al bene comune. Senza alcuna retorica, possiamo dire che con Gianni Bruni se ne va un bel pezzo di storia catanzarese, lasciandoci non solo un’eredità ma anche il dovere di ricordare”, ha aggiunto.

Il cordoglio di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro

“Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro si uniscono al cordoglio per la scomparsa dell’avv. Gianni Bruni. Bruni, che per anni ha ricoperto il ruolo di direttore generale degli industriali catanzaresi, proprio al mondo confindustriale ha dedicato le sue competenze umane e professionali, spendendosi con passione e abnegazione per lo sviluppo delle imprese sul territorio e quindi per il territorio stesso. Mosso da un forte e condiviso sentimento di stima per l’uomo e per il professionista, la cui scomparsa lascia un profondo vuoto nella città, l’intero comparto confindustriale catanzarese intende far giungere alla famiglia e agli affetti più cari di Gianni le più sincere condoglianze”. Così in una nota congiunta Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.